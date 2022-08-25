 
مباشر

قرقاش: مصممون على تعزيز نموذج الإمارات الاقتصادي

مال وأعمال

قرقاش: مصممون على تعزيز نموذج الإمارات الاقتصادي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tobn

صرح مستشار الرئيس الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، بأن الاقتصاد الإماراتي لديه مؤشرات إيجابية، منها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام.

وقال المسؤول، في تغريدة له على "تويتر" اليوم الخميس: "تصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي.. مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".

وأضاف أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي، وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزدهر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا