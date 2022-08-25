قرقاش: مصممون على تعزيز نموذج الإمارات الاقتصادي

صرح مستشار الرئيس الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، بأن الاقتصاد الإماراتي لديه مؤشرات إيجابية، منها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام.

وقال المسؤول، في تغريدة له على "تويتر" اليوم الخميس: "تصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي.. مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".

مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية، المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر 2/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 25, 2022

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".

المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي 1/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 25, 2022

وأضاف أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي، وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزدهر".

المصدر: RT