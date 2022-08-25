أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات أمريكية

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، ويأتي الارتفاع اليوم بعد بيانات أمس أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.17% إلى 95.05 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.44% إلى 101.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة في وقت سابق أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) تراجعت 3.3 مليون برميل، أو 0.8٪، إلى 421.7 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ