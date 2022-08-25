 
مباشر

مصر.. لحظة ظهور أولى عربات سكة الحديد لنقل الغلال محلية الصنع

مال وأعمال

مصر.. لحظة ظهور أولى عربات سكة الحديد لنقل الغلال محلية الصنع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/toak

تمكنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر من إنتاج عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية تفيذا لقرارات الرئيس المصري.

إقرأ المزيد
بأمر من السيسي.. مصر تطلق إنتاج أسطول من مقطورات السكك الحديد لنقل الغلال
بأمر من السيسي.. مصر تطلق إنتاج أسطول من مقطورات السكك الحديد لنقل الغلال

وظهر الفيديو الخاص بإنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال بمصنع سيماف، حيث يستعد المصنع لإنتاج 50 عربة غلال أخرى خلال الأربع أشهر القادمة لاستكمال أسطول نقل الغلال.

وصدر تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلي مواقع صوامع الغلال.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا