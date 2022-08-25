مصر.. لحظة ظهور أولى عربات سكة الحديد لنقل الغلال محلية الصنع
تمكنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر من إنتاج عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية تفيذا لقرارات الرئيس المصري.
نهضة صناعة القطارات بمصر— Peter Hanna (@PeterHanna1) August 25, 2022
انتاج اول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال بمصنع سيماف
Egypt locally manufacture train carraige to transport grains
و يستعد مصنع سيماف لإنتاج 50 عربة غلال أخرى خلال الأربع أشهر القادمة لاستكمال أسطول نقل الغلال
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وظهر الفيديو الخاص بإنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال بمصنع سيماف، حيث يستعد المصنع لإنتاج 50 عربة غلال أخرى خلال الأربع أشهر القادمة لاستكمال أسطول نقل الغلال.
وصدر تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلي مواقع صوامع الغلال.
المصدر: RT