مسؤول قطري يكشف عن الحجم المتوقع لعوائد المونديال 2022

أفاد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022 ناصر الخاطر، بأن عوائد المونديال ستصل إلى نحو 6 مليارات دولار وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إقرأ المزيد

وأشار المسؤول إلى أن فوز دولة قطر منذ 12 عاما بحق استضافة مونديال 2022 كان حافزا لتطوير البنية التحتية في قطر وخاصة مختلف المنشآت الرياضية.

وقال الخاطر، إن "تعديل موعد افتتاح كأس العالم 2022 تم بالتوافق بين جميع الجهات المعنية، وتم إقراره من مجلس الاتحاد الدولي بعدما حظي بتأييد كبير وبموافقة المنتخبين القطري والإكوادوري طرفي المباراة الافتتاحية".

ووافق "فيفا" على تقديم موعد انطلاق منافسات المونديال يوما واحدا، لتبدأ في 20 نوفمبر بعد أن كانت مقررة في21 من الشهر نفسه.

وفند الخاطر شائعات متداولة بخصوص غلاء السكن خلال المونديال، قائلا إن "هناك غرفا فندقية سعرها لا يزيد عن 80 دولارا (292 ريالا قطريا) لليلة الواحدة، وهناك مساكن أخرى فاخرة تصل إلى خمسة آلاف و478 دولارا (20 ألف ريال) في الليلة، وكل من يبحث عن السعر الذي يناسبه سيجده".

وبشأن مبيعات تذاكر المونديال، قال إنها "شهدت إقبالا كبيرا، ما آثار دهشة المسؤولين في الفيفا".

وأفاد بأن "تذاكر مباراة المكسيك والأرجنتين كانت الأعلى من حيث البيع، تليها مباراة السعودية والأرجنتين في المرتبة الثانية، وقد نفدت تذاكر المباراتين".

وتستضيف قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتعتبر قطر أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط تستضيف مثل هذا الحدث.

المصدر: قنا