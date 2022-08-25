مطالبات بمراجعة السعر الرسمي للسجائر في مصر عند الشراء

حذر رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية إيراهيم إمبابي، من شراء السجائر بعدما اتجه عدد من التجار لرفع أسعارها بشكل غير مسبوق.

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وقال إبراهيم إمبابي إن شركة فيليب موريس لم ترفع أسعارها مؤخرا، موجها المواطنين الذين يشترون السجائر بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي بضرورة فحص السعر الرسمي للمستهلك من خلال الباركود على علب السجائر للتأكد من السعر الرسمي لبيع السجائر، وحال وجود تاجر يرفع السعر بشكل غير قانوني يتم إبلاغ حماية المستهلك عنه، وهي سجائر شركة فيليب موريس، بأنواعها مارلبور وميريت وسجائر إل إم والتي رفعت أسعارها بنسبة 14.5 جنيه حسب نوع السجائر.

ويبلغ سعر السجائر الرسمي 36 جنيها وتباع في بعض المناطق بـ 50 جنيها بزيادة 14 جنيها عن السعر الأصلي.

كما تباع سجائر مارلبور الصفراء الجولد والحمراء والفيستا، بسعر 46 جنيها في السعر الرسمي، وفي بعض المناطق تباع بسعر يصل إلى 60 جنيها، أما سجائر إل إم العادية فبسعر 34 جنيها رسميا وتباع بـ50 جنيها أحيانا، وسجائر إل إم موشن بسعر 20 جنيها وتباع بـ25 جنيها، بحسب المواطنين.

المصدر: RT