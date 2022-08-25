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تقرير يكشف ارتفاع أسعار الغاز في آسيا

مال وأعمال

تقرير يكشف ارتفاع أسعار الغاز في آسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشف تقرير عن تضاعف أسعار الغاز في آسيا بنحو أربع مرات منذ العام 2021، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في أوروبا.

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وبناء على تقرير مجموعة CME استند إلى بيانات مؤشر JKM Platts، فقد ارتفعت العقود الآجلة الآسيوية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير المقبل أمس الأربعاء إلى مستوى 71.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ما يقارب من 2560 دولار لكل ألف متر مكعب).

وهذا السعر يعكس تكلفة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وجزيرة تايوان.

وتواصل أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الارتفاع في ظل صعود أسعاره في أوروبا، وذلك بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية تعليق الإمدادات عبر "السيل الشمالي" في الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

كذلك ساهم تأجيل عمل محطة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة التابعة لشركة "فريبورت" في ارتفاع أسعار الغاز الآسيوية.

إلى جانب أن المنافسة بين الدول المتقدمة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على شراء الغاز قبل قدوم الشتاء تعمل على تأجيج الأسعار.

المصدر: تاس

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