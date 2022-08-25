رئيسة منتدى "بريكس" تتحدث عن إمكانية تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا

قالت بورنيما أناند رئيسة منتدى "بريكس" الدولي، إن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا تنفتح على روسيا، وإن إمكانية تخطي عواقب العقوبات الغربية باتت فرصة حقيقية.

وأضافت أناند، التي تترأس وفد الهند إلى المنتدى الروسي "تكنوبروم": "اليوم، تم استخدام آلية للتسويات المتبادلة بالروبل والروبية، ولم تعد هناك حاجة لاستخدام الدولار في التسويات المتبادلة بين روسيا والهند. واليوم، تعمل الصين على تطوير آلية مماثلة للتسويات المتبادلة بالروبل واليوان. أي أن دول مجموعة بريكس تنفتح على روسيا وهو ما يعني ظهور فرصة لبلادكم للتغلب على عواقب العقوبات".

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ووفقا لها، على مدار الأربعين عاما الماضية، نمت معاملات الاستيراد والتصدير بين الهند وروسيا خمس مرات. اليوم، يقوم الجانب الروسي بتزويد الهند بكميات كبيرة من النفط، ويستورد مقابل ذلك كمية كبيرة من المنتجات الزراعية والمنسوجات والأدوية وغيرها.

وقالت أناند: "عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم الضغط على الهند لوقف استيراد النفط الروسي. لكن الجانب الهندي رفض هذه الضغوط وشدد على أن استيراد النفط الروسي لن يتوقف ولن تؤثر العقوبات بأي شكل من الأشكال على العلاقات بين بلدينا".

وشددت أناند على أن بلادها تعتبر نفسها طرفا محايدا، وعلى الرغم من وجود عقوبات دولية ضد موسكو، فإنها تواصل تعاونها المثمر "في جميع المجالات حيث يكون ذلك ضروريا".

المصدر: نوفوستي