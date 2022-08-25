صحيفة: "ميتسوبيشي" تنوي البقاء في مشروع "ساخالين- 2 "

قالت صحيفة "نيكي" اليابانية، إن شركة Mitsubishi Corporation قررت البقاء في المشروع الروسي "ساخالين- 2 "، بعد أن أصبح تحت إشراف شركة تشغيل جديدة.

وأضافت الصحيفة: "قررت شركة ميتسوبيشي يوم 25 أغسطس الإعلان عن مشاركتها في في الشركة الجديدة المشرفة على تشغيل مشروع ساخالين -2 في الشرق الأقصى الروسي".

وذكرت الصحيفة، أن شركة Mitsui & Co تعتزم كذلك الإعلان عن خطط للبقاء في المشروع.

ونوهت الصحيفة بأن الشركتين اليابانيتين، ستعلنان عن هذا القرار بشكل رسمي، قبل نهاية شهر أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، "لا يزال غير معروف ما إذا كانت الشركتان ستحصلان على موافقة من الجانب الروسي بعد هذا الإخطار".

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و"ساخالين -2 "، هو مشروع للنفط والغاز يتم فيه استثمار حقلين في الشمال الشرقي من جرف ساخالين – الحقل الأول "بيلتون-أستوخسكوي" (لإنتاج النفط بشكل أساسي)، و"لونسكوي" (للغاز بشكل أساسي). وفي المشروع يوجد كذلك مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته 9.6 مليون طن سنويا.

المصدر: نوفوستي