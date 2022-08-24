ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات العالمية اليوم، بعد الإعلان عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، إلى 100.68 دولار للبرميل بنسبة 0.46%، والخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" إلى 94.48 دولار للبرميل الواحد بنسبة 0.79%.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة في وقت سابق من اليوم أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) تراجعت 3.3 مليون برميل، أو 0.8٪، إلى 421.7 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي

المصدر: RT + بلومبرغ