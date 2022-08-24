المملكة المتحدة تستلم أول شحنة غاز مسال من أستراليا في 6 سنوات

أفادت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، بأن أول ناقلة غاز طبيعي مسال في 6 سنوات وصلت من أستراليا إلى المملكة المتحدة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوروبا أزمة طاقة.

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وقالت الصحيفة، إنه تم تصوير الناقلة أتالوس، المحملة بالغاز الطبيعي المسال، قبل وقت قصير من رسوها في أكبر مستودع للغاز الطبيعي المسال في أوروبا التابع لشركة National Grid على جزيرة غرين.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام عن استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا إلى بريطانيا وسط أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا.

وعادة تستورد بريطانيا ودول أوروبية أخرى الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة وبيرو، ولا يتم استيراد الغاز المسال من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للرحلة الطويلة، وارتفاع الطلب في مناطق آسيا.

وفي الأسواق الأوروبية يجري حاليا تداول أسعار الوقود الأزرق عند مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب، مع تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: نوفوستي