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"طريق الحرير العظيم".. افتتاح مجمع سياحي في أوزبكستان لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون

مال وأعمال

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افتتح، اليوم الأربعاء، المجمع السياحي "طريق الحرير العظيم" في مدينة سمرقند في أوزبكستان، وذلك لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المزمع عقدها في منتصف الشهر القادم.

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والمجمع السياحي الضخم قادر على خدمة مليوني سائح سنويا. ويضم المجمع مركزا للمؤتمرات و8 فنادق وحديقة إثنوغرافية وقرية بيئية بالإضافة لبحيرة.

ويمتدد مجمغ "طريق الحرير العظيم" على مساحة قدرها 120 هكتارا.

وتم افتتاح المجمع السياحي "طريق الحرير العظيم" لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في منتصف سبتمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك

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