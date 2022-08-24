الجيش المصري يستعد لإنتاج سيارة جديدة تنافس السيارات العالمية جودة وسعرا

أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد صلاح الدين، العمل على إنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودة وسعرا.

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وأوضح أنه سيتم العمل على نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر، لافتا إلى أن خطة وزارة الإنتاج الحربي تتضمن مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، وأن الوزارة في هذا الصدد تعاونت مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS، وكذلك تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، مؤكدا إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية، هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة، من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري خلال لقائه مع وزير الإنتاج الحربي إن تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم نسعى لتحقيقه قريبا، وأن المشروع يأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام.

المصدر: القاهرة 24