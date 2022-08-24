أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ مطلع الشهر الجاري

واصلت أسعار النفط صعودها، وتجاوزت العقود الآجلة لخام مزيج "برنت" العالمي اليوم الأربعاء مستوى 101 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أغسطس الجاري.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.28% إلى 94.94 دولار للبرميل.

في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.32% إلى 101.4 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة "أوبك+" أن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.

المصدر: RT + بلومبرغ