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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 2800 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز في البورصات الأوروبية بنسبة 3% إلى 2836.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويوم الاثنين تجاوزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب في ظل مخاوف من تراجع المعروض.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.

المصدر: نوفوستي

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