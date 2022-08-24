بلومبرغ: محكمة أمريكية قبلت دعوى ضد تسلا بشأن شبهة عنصرية بأحد مصانعها

أفادت وكالة بلومبرغ بأن محكمة بولاية كاليفورنيا ، في حكم أولي، قبلت النظر في دعوى قضائية رفعتها وزارة التوظيف العادل بالولاية ضد شركة "تسلا" بشأن مظاهر عنصرية محتملة بأحد مصانعها.

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وأشير في هذا الشأن إلى أن الدعوى القضائية، ادعت بأن موقع إنتاج تسلا في مدينة فريمونت هو "مكان عمل يوجد فيه فصل عنصري"، وأفيد بأن جلسة المحكمة للنظر في القضية ستعقد يوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إن الوزارة المعنية عثرت خلال تحقيق استمر ثلاث سنوات على أدلة بشأن انتهاكات عنصرية وتمييز في الأجور، وجرى رفع الدعوى في فبراير من هذا العام.

يشار إلى أن شركة تسلا كانت قد خسرت في أكتوبر 2021، دعوى قضائية ضد عاملة مصاعد سابقة اتهمت الشركة بالعنصرية، وتوجب عليها دفع تعويض لها قدره 137 مليون دولار.

تأسست شركة تسلا على يد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك في عام 2003. في البداية، تخصصت الشركة حصريا في إنتاج السيارات الكهربائية، ولكن لاحقا بدأت أيضا في إنتاج الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة الأخرى.

المصدر: تاس