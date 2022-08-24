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الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد تقرير عن إنتاج "أوبك+"

مال وأعمال

الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد تقرير عن إنتاج
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الأربعاء، إذ صعدت الأسعار أمس الثلاثاء بنحو 4%، بعد تقارير حول احتمالية خفض مجموعة "أوبك+" للإنتاج، مما عزز مخاوف بشأن نقص المعروض في الأسواق.

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ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولارا للبرميل

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 93.89 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.21% إلى 100.38 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة "أوبك+" أن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.

المصدر: RT + بلومبرغ

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