الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد تقرير عن إنتاج "أوبك+"

تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الأربعاء، إذ صعدت الأسعار أمس الثلاثاء بنحو 4%، بعد تقارير حول احتمالية خفض مجموعة "أوبك+" للإنتاج، مما عزز مخاوف بشأن نقص المعروض في الأسواق.

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وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 93.89 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.21% إلى 100.38 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة "أوبك+" أن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.

المصدر: RT + بلومبرغ