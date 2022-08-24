 
مباشر

2.5 مليون سائح قدم للأردن خلال الأشهر السبعة الأولى

مال وأعمال

2.5 مليون سائح قدم للأردن خلال الأشهر السبعة الأولى
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/to18

قال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز إن عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تجاوز 2.5 مليون سائح، محققاً ارتفاعاً بنسبة 220.4 بالمئة.

إقرأ المزيد
إطلاق رحلات جوية مباشرة من الأردن إلى سوتشي الروسية
إطلاق رحلات جوية مباشرة من الأردن إلى سوتشي الروسية

وأضاف الفايز، أمس الثلاثاء، خلال ورشة عمل حول تطوير المنتج السياحي في الأردن، أن الدخل السياحي خلال الفترة نفسها ارتفع بنسبة 204.5 بالمئة، ليصل إلى نحو 2.034 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت الفايز الى أن أعداد السياح القادمين للمملكة وأرقام الدخل السياحي تجاوزت الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، حيث كان عدد السياح المستهدف بالاستراتيجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.88 مليون سائح، والدخل المستهدف لنفس الفترة 1.593 مليار دينار.

وناقش الحضور خلال الورشة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي وطرق معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب الأولويات التي يجب العمل عليها وتحديدها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: بترا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا