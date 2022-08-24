2.5 مليون سائح قدم للأردن خلال الأشهر السبعة الأولى

قال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز إن عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تجاوز 2.5 مليون سائح، محققاً ارتفاعاً بنسبة 220.4 بالمئة.

إقرأ المزيد

وأضاف الفايز، أمس الثلاثاء، خلال ورشة عمل حول تطوير المنتج السياحي في الأردن، أن الدخل السياحي خلال الفترة نفسها ارتفع بنسبة 204.5 بالمئة، ليصل إلى نحو 2.034 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت الفايز الى أن أعداد السياح القادمين للمملكة وأرقام الدخل السياحي تجاوزت الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، حيث كان عدد السياح المستهدف بالاستراتيجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.88 مليون سائح، والدخل المستهدف لنفس الفترة 1.593 مليار دينار.

وناقش الحضور خلال الورشة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي وطرق معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب الأولويات التي يجب العمل عليها وتحديدها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: بترا