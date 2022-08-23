بيانات استقصائية تكشف عن "تباطؤ حاد" في الاقتصاد العالمي

أفادت بيانات حديث نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى "تباطؤ حاد" في الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض النشاط التجاري للشركات من جراء ارتفاع الأسعار، وضعف سلاسل التوريد.

وأفادت دراسات استقصائية لـ"مؤشر مديري المشتريات" بوجود ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث أثر ارتفاع الأسعار على القدرات الشرائية للأسر، مبينة أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان انخفض في أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين وتسببت الحرب في أوكرانيا في تعثر سلاسل التوريد.

وكشف مسح "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن التضخم المرتفع ونقص المواد وتأخير التسليم وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أثرت على النشاط التجاري في الولايات المتحدة، مبينا أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.2 في أغسطس من 49.9 في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى في 18 شهرا

وبلغ "مؤشر مديري المشتريات المركب" للاقتصاد الأمريكي (الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات) 45.0 في أغسطس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بـ47.7 في يوليو، وكانت تلك أدنى قراءة للمؤشر، منذ مايو 2020، أثناء المرحلة الأولى من جائحة كورونا.

هذا ومن المقرر أن يناقش محافظي المصارف المركزية في العالم في اجتماعهم السنوي الكبير، الذي يعقد من الخميس إلى السبت، في مدينة جاكسون هول الأمريكية معضلة رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم وتجنب الركود.

ويعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في أنحاء العالم كافة تقريبا سياساتها المالية لمكافحة التضخم.

المصدر: "وول ستريت جورنال"