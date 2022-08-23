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ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولارا للبرميل

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولارا للبرميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استمرت أسعار النفط في الارتفاع مساء الثلاثاء وسط مخاوف من انخفاض الإمدادات من السعودية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

بحلول الساعة 20:51 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 3.59 دولار بنسبة 3.72٪ إلى 100.07 دولارا للبرميل في بورصة لندن.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.50٪ إلى 93.86 دولار للبرميل، وفقا للتداولات في بورصة نيويورك.

وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم أمس، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن مجموعة "أوبك+" لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

المصدر: إنترفاكس

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