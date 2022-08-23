رقمان يلخصان الوضع في الاقتصاد الروسي

أفاد ليام بيتش الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "فيما يتعلق بوضع الموازنة والحاجات المالية، فإن روسيا ببساطة لا تعتمد على أسواق رأس المال الدولية".

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في حين أشار ليفون كاميريان المحلل المتخصص في الشأن الروسي في وكالة التصنيف الأوروبية "سكوب رايتينغز" إلى أن رقمين يلخصان الوضع في الاقتصاد الروسي: السندات المقومة بالعملات الأجنبية تقدر بحوالى 40 مليار دولار، بينما ارتفع فائض الحساب الجاري الروسي إلى 166.6 مليار دولار في النصف الأول بفضل مبيعات النفط والغاز.

كذلك أشار إلى أن الدين العام الروسي يقترب من 20% من اجمالي الناتج المحلي وهو أقل بكثير من الاقتصادات ذات الحجم المماثل، لكن الخبراء يحذرون من المخاطر على المؤسسات الروسية.

المصدر: أ ف ب