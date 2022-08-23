تقرير: بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى 4٪ في 2023

قد يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 4٪ في وقت مبكر من العام المقبل لمكافحة التضخم المتصاعد، على الرغم من تزايد مخاطر الركود وسط أزمة غلاء المعيشة.

وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن التجار يراهنون على أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الاقتراض بأكثر من الضعف من 1.75٪ استجابة للتضخم عند أعلى المستويات لأكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أنه في تطور من شأنه زيادة الضغط المتجدد على حاملي الرهن العقاري، من المتوقع أن يصل معدل الفائدة الأساسي للبنك إلى 4٪ بحلول مايو 2023، وفقا للمسار الذي تشير إليه الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن ينتهي السعر الأساسي العام فوق 3٪ وقد يصل إلى ذروته عند 4.1٪ تقريبا في يونيو 2023، بناء على مشتقات أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية في Threadneedle Street.

كما أنه من المتوقع بعد ذلك أن يخفض البنك معدلات الفائدة بما يقارب 3.8٪ بنهاية العام المقبل وسط توقعات بتلاشي الضغوط التضخمية والركود المطول.

وتأتي التحركات في الأسواق المالية مع قيام مقرضي الرهن العقاري بزيادة الأسعار التي يقدمونها للمقترضين. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مزود البيانات Moneyfacts أن متوسط ​​الرهن العقاري الجديد ذي السعر الثابت لمدة عامين ارتفع فوق 4٪ للمرة الأولى منذ عام 2013 في بداية هذا الشهر.

المصدر: "الغارديان"