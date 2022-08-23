شركة "ياندكس" الروسية تبيع بعض أصولها

أعلنت شركة "ياندكس"، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، اليوم الثلاثاء، بيع بعض أصولها وهي صفحة الأخبار ومنصة "زن" (Zen) لشركة "في كاي"، أكبر شبكة اجتماعية روسية.

وقال بيان صدر عن شركة "ياندكس" اليوم الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة "في كاي" (VK) تباع بموجبه منصتا "نيوز" و"زن" (Zen).

وأضافت الشركة أن تطبيق Yandex للهاتف المحمول لنظام Android سيغير اسمه إلى Yandex Start، على أن يستمر تطبيق iOS في العمل بدون منصتا "نيوز" و"زن".

من جانبها، أكدت مجموعة "في كاي" (VK) في بيان الاتفاق، مضيفة أنه يجب إتمامه بحلول نهاية العام 2023.

وفي إطار الصفقة، ينبغي لمجموعة "في كاي" (VK) نقل كل أسهم خدمة توصيل الطعام "ديليفيري كلوب" إلى "ياندكس".

وعلق على الصفقة رئيس "يانديكس فود" (Yandex.Food)، وقال إنه بعد اتمام الصفقة ستستمر خدمة التوصيل في العمل تحت علامتها التجارية الخاصة وسيظل التطبيق والموقع الإلكتروني قائمين، وسيتحول "ديليفيري كلوب" Delivery Club وYandex.Food إلى منصة تكنولوجية واحدة.

المصدر: وكالات روسية