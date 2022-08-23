روسيا تتفادى خسارة بأكثر من 5.6 مليار دولار من خلال منظمة التجارة العالمية

حصلت روسيا بفضل مشاركتها في منظمة التجارة العالمية (WTO) على أدوات لمحاربة العوائق التجارية في أسواق البلدان الثالثة وخلال العامين الماضيين فقط.

وقال نائب الوزير الروسي للتنمية الاقتصادية فلاديمير يلتشيف، إنه بفضل هذه الأدوات تم تفادي وقوع خسائر بقيمة تزيد عن 5.6 مليار دولار.

ووفقا للمسؤول الروسي فقد زادت صادرات المواد غير الأساسية وغير موارد الطاقة من روسيا بنسبة 44% مقارنة بالعام 2012، واتسعت قائمة السلع المصدرة بنسبة 23%.

وقال يلتشيف: "تم تحقيق هذه المؤشرات بفضل الأدوات الجديدة التي ظهرت لمكافحة الحواجز في أسواق البلدان الثالثة. ونتيجة لهذا العمل، تم تفادي خسائر بأكثر من 5.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين وحدهما. هذه أموال إضافية ادخرتها الشركات الروسية للتنمية".

المصدر: نوفوستي