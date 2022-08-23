حزب إيطالي يقر بأن العقوبات الغربية تفيد الاقتصاد الروسي

صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لا تظهر أية فاعلية وغدت تساعد الاقتصاد الروسي.

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وقال البرلماني في منتدى سياسي: "فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، نحتاج إلى النظر إلى الأرقام... لأول مرة في التاريخ، يكسب أولئك الذين يخضعون للعقوبات أموالا".

وبحسب سالفيني فإن "العقوبات باعتبارها أداة كان من المفترض أن تثني روسيا عن القيام بعملية خاصة في أوكرانيا، لكن في الواقع وكما تظهر الأرقام فإن العقوبات تعود بالفائدة على الاقتصاد الروسي".

ودعا البرلماني الإيطالي إلى تقييم العقوبات، وقال: "أطلب منكم تقييم فائدة هذه الأداة.. لا أريد أن تؤجج العقوبات (الأزمة الأوكرانية)"، وأضاف: "آمل أن تفكر بروكسل في ذلك".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفراد.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي