رئيس الوزراء الباكستاني يزور قطر بعروض وفرص استثمارية مغرية

ذكر مصدران مقربان من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن عرض سيقدمه إلى الحكومة القطرية، خلال زيارته التي يقوم بها اليوم إلى الدوحة، لشراء قطر حصصا في شركات حكومية باكستانية.

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وقال المصدران إنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء الباكستاني على قطر شراء حصص في شركات مملوكة للدولة الباكستانية، مثل الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي تتكبد حاليا خسائر، وفندق روزفلت في نيويورك العائد للحكومة الباكستانية.

وأضاف المصدران أنه من المتوقع أيضا أن يعرض شهباز شريف على القطريين فرصة لإدارة مطارات بباكستان، كما يأمل في تأمين صفقات في قطاع الطاقة.

وتأمل باكستان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل لثمن الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأجل.

وقال شريف في بيان قبل السفر: "سأسلط الضوء على فرص الاستثمار المثيرة للاهتمام في مختلف القطاعات في باكستان، مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتطوير الصناعة، والبنية التحتية، والسياحة والضيافة".

المصدر: سي إن بي سي