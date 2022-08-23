أكبر منتج للأسمدة في بولندا يعلق الإنتاج

أوقفت شركة Azoty، أكبر شركة بولندية منتجة للأسمدة، إنتاج عددا من المنتجات بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية للشركة البولندية.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "نظرا للأسعار القياسية للغاز الطبيعي، المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج مجموعة Azoty، قررت الشركة إيقاف إنتاج الأسمدة النيتروجينية والكابرولاكتام والبولي أميد 6 بشكل مؤقت اعتبارا من 23 أغسطس 2022".

وأوضحت الشركة، أن أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة بشكل غير عادي تاريخيا، حيث زادت خلال نصف العام الماضي من 72 يورو لكل ميغاواط في الساعة تم تسجيلها في 22 فبراير الماضي إلى 276 يورو لكل ميغاواط في الساعة سجلت بتاريخ 22 أغسطس الجاري.

كذلك أكدت الشركة أنها تواصل إنتاج المواد الحفازة وأصداف البولي أميد والأحماض الدبالية ونشا اللدائن الحرارية وحمض النيتريك المركز.

وأشارت الشركة إلى أنه أثناء فترة تعليق الإنتاج سيتم تنفيذ عمليات صيانة، بما في ذلك إصلاح مصانع البولي أميد.

المصدر: برايم