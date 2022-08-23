المصريون يحولون ملايين الدولارات إلى البلاد

كشفت بيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت خلال العام المالي 2021/ 2022.

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وقال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 1.6% إلى 31.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021/2022 في الفترة من يوليو2021 إلى يونيو 2022.

وفي المقابل كشفت بيانات المركزي المصري أن التحويلات انخفضت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 100 مليون دولار، إلى 2.8 مليار دولار.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1 % لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي أن التحويلات التي يرسلها العاملون بالخارج إلى مصر سجلت في مايو منفردا حوالي 2.4 مليار دولار، منخفضة بشكل طفيف عن نفس الشهر من العام السابق عندما سجلت نحو 2.6 مليار دولار.

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد الموارد المهمة للعملة الصعبة في مصر، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي السابق 2020-2021 نحو 31.4 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.

المصدر: RT