وفد تركي يزور مصر

يصل إلى مصر، اليوم الثلاثاء، وفد رجال أعمال من تركيا في زيارة لبحث زيادة الاستثمارات التركية في البلاد، حيث من المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات بين الوفد التركي ورجال أعمال مصريين.

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وخلال اجتماعها، ناقشت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، أمس الاثنين، تفاصيل زيارة اليوم.

كما تمت مناقشة خطة عمل الجمعية، وبحث سبل التعاون وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث حضر الاجتماع القائم بالأعمال التركي، السفير صالح موتلو، والملحق التجاري، هاكان أتاي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

من جهته، أوضح متى بشاي، نائب رئيس جمعية "تومياد"، أن "النشاط التجاري بين مصر وتركيا شهد زيادة ملحوظة خاصة بعد أزمة سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن التي شهدها العالم تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أن السبب في زيادة الصادرات المصرية للسوق التركية مؤخرا يرجع لعدة عوامل، منها قرب المسافة بين البلدين، وثقة المستورد التركي في السلع والبضائع المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية "تومياد"، شريف البربري، إنه سيزور مصر وفد رجال أعمال من تركيا، وسيعقد مؤتمر موسع مع رجال أعمال من مصر، لافتا إلى أن الوفد سيزور أيضا المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر.

وبين عضو مجلس إدارة الجمعية، المهندس حمادة العجواني، أن "هناك فرصا تصديرية كبيرة للصناعات المصرية للسوق التركية، وأن الجمعية بصدد إعداد وتوفير هذه الفرص التصديرية"، موضحا أنه "بالرغم من أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح الأخيرة، إلا أن الصادرات المصرية شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات الماضية".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى تركيا نمت بنسبة 178.9%، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2022 مقابل 537.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.

المصدر: "المصري اليوم"