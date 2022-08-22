رئيس الوزراء المصري: اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد.

وقال مدبولي خلال ملتقى "لوجوس الثالث للشباب 2022" بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد.

وأكد أن مصر تبنت برنامج إصلاح اقتصادي وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة لولا أزمتي "كورونا" والحرب في أوكرانيا.

يذكر أن مدبولي يتحدث عن تمويل إضافي من الصندوق الدولي كانت القاهرة طلبته في مارس الماضي، لكن الصندوق طلب من مصر بإصلاحات مالية متعلقة بسعر صرف العملة المصرية، بحسب تقارير.

كما يطالب الصندوق السلطات المصرية بإعادة النظر في قروض الأعمال المنخفضة الفائدة والمتعلقة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والسياحة ومشاريع العقارات.

المصدر: الشروق