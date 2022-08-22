"فورد" تلغي 3000 وظيفة في مصانعها بالولايات المتحدة وكندا والهند

أعلنت شركة Ford Motor أنها ستلغي ما مجموعه 3000 وظيفة في مصانعها في أمريكا الشمالية والهند، في ظل إعادة هيكلة للحاق بشركة "تسلا" في السباق لتطوير السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي ورئيس الشركة بيل فورد، في رسالة إلكترونية مشتركة: "نحن نلغي هذه الوظائف، فضلا عن إعادة تنظيم الوظائف وتبسيطها.. هيكل تكلفة الشركة غير قادر على المنافسة مقابل المنافسين التقليديين والجدد".

وقال فارلي منذ شهور إنه يعتقد أن الشركة لديها عدد كبير جدا من الموظفين، وأن قوته العاملة لديها المهارات المطلوبة مع تحول صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية والخدمات الرقمية.

هذا ويؤدي ارتفاع أسعار البطاريات والمواد الخام والشحن إلى زيادة الضغط على شركة "فورد" وشركات صناعة السيارات الأخرى. ومع ذلك ، تمسكت شركة "فورد" بتوقعات أرباحها للعام بأكمله، على الرغم من ارتفاع التكاليف البالغة 3 مليارات دولار بسبب التضخم.

المصدر: automobile