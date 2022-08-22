محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز تريليون درهم خلال نصف عام فقط

أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) خلال نصف عام فقط.. لتصل لتريليون و58 مليار درهم، بنمو 17 في المائة؜ عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

وأضاف: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ونبشر الجميع بأن القادم أجمل.. وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله".

وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلة رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليونا و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 في المائة و35 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.

يأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 حاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية على التجارة الدولية بشكل عام.

وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بما يرسخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT