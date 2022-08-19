مبيعات التجزئة في بريطانيا تسجل ارتفاعا مفاجئا

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا في يوليو الماضي، لكن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوياتها في وقت تتجه المملكة المتحدة نحو ركود، بحسب ما أظهرت بيانات الجمعة.

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وارتفع حجم المبيعات بنسبة 0,3 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجع طفيف في يونيو 2022، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الوطني في المملكة، بعد إجماع المحللين على تراجع آخر.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارين مورغان، إن عمليات الشراء على الانترنت "ارتفعت بسبب مجموعة من العروض والعروض الترويجية".

وأضاف: "لكن مبيعات الوقود تراجعت مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن الطقس الشديد الحرارة أدى إلى تراجع أعداد المسافرين".

وأوضح مورغان أن تراجعا آخر في مبيعات الملابس والسلع المنزلية يشير إلى أن "المستهلكين يقتصدون بسبب ارتفاع الأسعار والقلق إزاء تحمل التكاليف وكلفة المعيشة".

وأظهرت بيانات منفصلة الجمعة أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها.

المصدر: أ ف ب