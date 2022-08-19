انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام، وجاء الانخفاض بعد ارتفاع بنسبة 3% تم تسجيله.

وبحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19% إلى 89.42 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.14% إلى 95.49 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ