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انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام، وجاء الانخفاض بعد ارتفاع بنسبة 3% تم تسجيله.

وبحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19% إلى 89.42 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.14% إلى 95.49 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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