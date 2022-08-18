المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قرر المصرف المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للمركزي.

وأوضح المصرف في بيان أن لجنة السياسة النقديـة فيه، قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 في المئة، 12.25 في المئة، 11.75 في المئة، على الترتيب".

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وأضاف البيان أن المصرف أبقى على "سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 في المئة.

يذكر أن اللجنة عقدت، ولأول مرة منذ 7 سنوات، دون حضور طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، والذي قدم استقالته أمس من منصبه، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبولها وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

المصدر: RT