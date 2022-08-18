احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب ترتفع إلى581 مليار دولار

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع الماضي بواقع 5.8 مليار دولار، أو ما نسبته 1%، ووصلت الاحتياطيات إلى نحو 581 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الدولية بلغت في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الجاري مستوى 580.6 مليار دولار، مقابل مستوى عند 574.8 مليار دولار تم تسجيله في الـ5 من الشهر نفسه.

وسجلت الاحتياطيات الروسية أعلى مستوى لها في تاريخ 18 فبراير 2022، حينها بلغت 643.2 مليار دولار. واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: برايم