الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار

تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار اليوم الخميس، دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أغسطس الجاري.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 85 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.90 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 100 كوبيك (1 روبل) إلى 60.67 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية في ظل صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، إذ تم تداول عقود مزيج "برنت" اليوم بالقرب من مستوى 95 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + برايم