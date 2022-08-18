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ارتفاع أسعار الذهب الأسود بعد بيانات أمريكية عن النفط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الذهب الأسود بعد بيانات أمريكية عن النفط
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.13% إلى 93.77 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.1% إلى 88.20 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

وأمس أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الذهب الأسود إلى 5 ملايين برميل يوميا.

المصدر: RT + برايم

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