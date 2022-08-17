خسائر صندوق التقاعد النرويجي تسجل 173 مليار خلال نصف عام

أعلن صندوق التقاعد النرويجي أن خسائره خلال النصف الأول من العام بلغت 173 مليار دولار بواقع 14.4٪ من أصوله، مشيرا إلى أن تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا بين أسباب هذه الخسائر.

وأوضح رئيس الصندوق نيكولاي تانجين، أن بين أسباب هذه الخسائر، تأثر السوق سلبا بارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وارتفاع التضخم، والعملية العسكرية الروسية الاتحادية في أوكرانيا، فضلا عن ضعف الكرونة النرويجية الذي أثر أيضا على قيمة الأصول.

المصدر: نوفوستي