العملة الأوكرانية تواصل الانخفاض

تواصل العملة الأوكرانية "هريفنا" الانخفاض أمام الدولار في مكاتب الصرافة في أوكرانيا، اليوم، وتم بيع الدولار فوق الحاجز النفسي 41 هريفنا، وفقا لما نشرته الصحيفة الأوكرانية "سترانا".

وذكرت الصحيفة الإلكترونية، أن الدولار "الكاش" (النقدي) صعد في مكاتب الصرافة بواقع 40 - 50 كوبيكا (هريفنا = 100 كوبيكا) وتجاوز مستوى 41 هريفنا".

وفي 21 يوليو الماضي، قام البنك الوطني (البنك المركزي) لأوكرانيا بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبىة 25% مرة واحدة إلى مستوى 36.6 هريفنا للدولار الواحد.

المصدر: برايم