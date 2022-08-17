في بورصة موسكو.. اليورو ينخفض لأدنى مستوى في نحو أسبوع

صعدت العملة الروسية مقابل العملتين الأوروبية والأمريكية، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجرى تداول اليورو عند مستوى 61 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 10 أغسطس الجاري (2022).

وبحلول الساعة 14:32 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 50 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.40 روبل،

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 98 كوبيكا إلى 61.14 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو. وقبل ذلك بدقائق تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 61 روبلا.

المصدر: برايم