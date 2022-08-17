التضخم السنوي في بريطانيا يتسارع حتى 10.1%

بلغ معدل تسارع التضخم في بريطانيا 10.1%، في يوليو الماضي، وهو مستوى قياسي منذ عام 1982، بعد أن كان في الشهر السابق يبلغ 9.4% فقط، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني ONS.

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كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في يوليو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% في يونيو، وكان محللون قد توقعوا، في استطلاع أجرته بوابة "ديلي فوركس"، أن يتوقف التضخم السنوي عند معدل 9.8%، وارتفاع الأسعار عند 0.4%.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في مارس الماضي بأن اختيار سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها ضد روسيا قد وجه ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي