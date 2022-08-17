 وزير اقتصاد اليابان يلتقى مع رئيس ميتسوبيشي لبحث موضوع "ساخالين-2"

التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد ياسونوشي نيشيمورا، مع رئيس شركة ميتسوبيشي، وطلب منه النظر إيجابيا في المشاركة لاحقا في مشروع "ساخالين-2".

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء: "ويعتقد المراقبون أن شركة ميتسوبيشي تنظر باحترام إلى مثل هذا الطلب من جانب السلطات".

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في وقت سابق من أغسطس، أعلن وزير الاقتصاد الياباني السابق كويتشي هاجيودا أنه تحدث مع رئيس شركة "ميتسوي وشركاه" ونقل إليه طلب الحكومة للنظر في الأمر بشكل إيجابي.

ويتمتع مشروع "ساخالين-2"، بأهمية كبيرة بالنسبة لليابان، لأنه يقدم تقريبا كامل الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا.

وتؤكد سلطات اليابان أن الوقود الوارد من "ساخالين-2" يستخدم لتوليد حوالي 3٪ من إجمالي الكهرباء في البلاد. وتمتلك شركتا ميتسوي اليابانية وميتسوبيشي 12.5٪ و 10٪ على التوالي في هذا المشروع.

المصدر: نوفوستي