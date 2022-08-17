تقرير: الخطوط الجوية التركية الرابح الأكبر في أزمة الأجواء الأوروبية

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن صحيفة فرنسية قولها، إن الخطوط الجوية التركية غدت "الرابح الأكبر في أزمة الأجواء الأوروبية".

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جاء هذا التقييم في مقال نشرته صحيفة "الصدى" يوم الثلاثاء بعنوان "الخطوط الجوية التركية تبرز كأكبر رابح في أزمة الأجواء الأوروبية".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن الخطوط الجوية التركية "كانت الأكثر ربحا بين شركات الطيران التقليدية في أوروبا، وأول شركة طيران دولية حققت أرباحا عام 2021"، موضحة أيضا في هذا السياق أنها "حققت أرباحا بلغت قيمتها 737 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022".

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وأشارت صحيفة "الصدى" إلى أن الخطوط الجوية التركية تعد الأكثر نشاطا بين شركات الطيران التقليدية العاملة في الأجواء الأوروبية بمعدل 1506 رحلات يومية.

ورصد أيضا أن الترتيب العالمي للخطوط الجوية التركية في سوق الشحن الجوي، قد "ارتفع من المركز الـ 10 إلى الـ 4، مشيرة أنها ضاعفت إيراداتها من الشحن منذ عام 2019".

المصدر: الأناضول