منتدى "الجيش 2022".. الدفاع الروسية توقع عقودا بأكثر من 8 مليارات دولار

وقعت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عقودا لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار، وذلك خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2022".

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وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو بعد حفل التوقيع إن عقودا حكومية بقيمة أكثر من 500 مليار روبل (حوالي 8.13 مليار دولار) تم توقيعها مع شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في منتدى "الجيش 2022".

وأضاف، أنه تم منح 29 عقدا وتوقيع 7 عقود حكومية مع 26 شركة في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وأشار إلى أن توقيع حزمة العقود هذه خطوة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح الحكومي.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أن القوات المسلحة الروسية سيتم تزويدها بأكثر من 3700 قطعة عسكرية وسيتم إجراء الإصلاحات مع تحديث أكثر من 100 وحدة نتيجة تنفيذ هذه العقود.

وقيمة العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع الروسية اليوم قريبة من قيمة العقود المبرمة في منتدى "الجيش 2021"، لكنها أقل بنحو الضعف مع نتائج المنتدى في 2020، حيث تم توقيع عقودا بقيمة 1.1 تريليون روبل.

وفيما يلي أبرز العقود المبرمة اليوم:

- عقد لتوريد مروحيات هجومية محدثة من طراز Ka-52M و Mi-28NM.

- عقد لتوريد دبابات من طراز T-90M وإصلاح دبابات من طراز T-80BV.

- عقد لتوريد طائرات بدون طيار من طراز Orlan وPacer وEleron.

- عقد لتوريد أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 500" (S-500).

(الدولار = 61.5 روبلا بتاريخ 16 أغسطس)

المصدر: نوفوستي