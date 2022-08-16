اهتمام تركي بالمشاركة في تمويلات كبرى في 3 مجالات بالجزائر

أعربت المجموعة الاقتصادية التركية "Tay group" عن اهتمامها بتقديم استثمارات كبرى في مجالات تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الهيدروجين في الجزائر.

وفي التفاصيل، أفيد بأن بوزيان مهماه، الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في الجزائر استقبل وفدا من المجموعة التركية برئاسة مدير التسويق الطاقوي إبراهيم أردان مساء يوم الاثنين.

وذكر بيان لوزارة الانتقال الطاقوي الجزائرية أن ممثلي هذه المجموعة جددوا "اهتمامهم البالغ ببرنامج عمل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ورغبتهم بالقيام باستثمارات كبرى في تكنولوجيات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين".

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وأشير إلى أن الوفد التركي عرض "النظرة المستقبلية للمجموعة في مجال الطاقة المتجددة، وشروعها في استثمارات هامة في هذا القطاع بتركيا وشمال إفريقيا وأوروبا".

من الجانب الجزائري، أبرز مسؤولو الوزارة خلال اللقاء "النظرة الواعدة للجزائر والفرص القائمة في هذا المجال، وتلك المتاحة ضمن الديناميكية الجديدة التي يتيحها قانون الاستثمار الصادر مؤخرا".

المصدر: الشروق