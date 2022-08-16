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ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني عند أدنى مستوى منذ 2008

مال وأعمال

ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني عند أدنى مستوى منذ 2008
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفض مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني في أغسطس الجاري إلى مستوى - (سالب) 55.3 نقطة، بعد أن كان في يوليو الماضي عند - (سالب) 53.8 نقطة.

وجاء ذلك بحسب تقرير لمركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) الصادر اليوم الثلاثاء.

وتوقع المحللون الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX أن يكون المؤشر عند - (سالب) 53.8 نقطة.

وللمقارنة فإن المؤشر كان في نوفمبر 2008 عند مستوى - (سالب) 53.5 نقطة، وفي أكتوبر من العام نفسه (2008) عند - (سالب) 63 نقطة.

المصدر: نوفوستي

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