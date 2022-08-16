قرار بتشكيل مجلس أعمال سوري عراقي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – العراقي.

ويهدف تشكيل المجلس حسب بيان الوزارة السورية إلى تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية.

وأشار البيان إلى أهمية السوق العراقية بالنسبة للمنتجات التصديرية السورية التي تلبي حاجة المستهلك العراقي.

ويتضمن القرار تسمية محمد ناصر السواح رئيسا للمجلس وزياد أوبري نائبا عن الجانب السوري.

المصدر: سانا