انطلاق المنتدى الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان

انطلق في طشقند عاصمة أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، المنتدى الاقتصادي الثاني لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وتستمر الفعالية لمدة يومين (16 و17 أغسطس الجاري).

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سيعقد المنتدى الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون، المصمم ليكون منصة فعالة ليس فقط لإقامة حوار حكومي دولي، ولكن أيضا للتفاعل بين ممثلي مجتمع الأعمال، فضلا عن جذب المستثمرين إلى اقتصادات المنظمة".

ويتضمن جدول أعمال الحدث جلسة عامة وجلسات نقاش واجتماعات ثنائية مصممة لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الخضراء والتعاون بين المناطق وبناء التعاون الاستثماري والتعاون الصناعي وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة ست دول: وهي الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003

المصدر: "إنترفاكس"