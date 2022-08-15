إيلون ماسك يعلن إنتاج مصنعه في مدينة شنغهاي الصينية أول مليون سيارة "تسلا" كهربائية (صورة)

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن إنتاج مصنعه الضخم في مدينة شنغهاي الصينية أول مليون سيارة كهربائية.

وقال ماسك على "تويتر"، إن وإثر انتاج مليون سيارة في مصنعه بشنغهاي، بلغ إجمالي عدد سيارات "تسلا" الكهربائية التي تم إنتاجها حول العالم 3 ملايين سيارة.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022

وبدأت عجلة الإنتاج في مصنع "تسلا" الضخم في شنغهاي بأواخر عام 2019، وتجاوز معدل انتاجه السنوي 800 ألف سيارة مع نهاية العام الماضي 2021، وأصبح في الوقت الحالي هو مركز التصدير الرئيسي للشركة، حيث يقوم بتصدير السيارات إلى أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى الصين.

يشار إلى أن إيلون ماسك احتفل في العام الحالي بافتتاح مصنعين ضخمين لـ"تسلا" في برلين بألمانيا، وولاية تكساس الأمريكية، كما أنه يدرس إمكانية افتتاح مصانع في أماكن أخرى، مثل كندا.

المصدر: وكالات + "تويتر"