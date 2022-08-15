" بلومبيرغ": مصارف أمريكية تستعد للعودة لتداول السندات الروسية

أفادت وكالة " بلومبيرغ" بأن هناك عددا متزايدا من بنوك وول ستريت على استعداد للعودة لتداول السندات الروسية التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها لا يمكن المساس بها.

وقالت مصادر للوكالة إن "مصرف "جي بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا"، هما من بين العديد من المصارف التي عرضت تسهيل المعاملات في ديون الشركات والديون السيادية نيابة عن العملاء".

وذكرت أن "المصارف الآن على استعداد للتوسط في المعاملات بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قيام الأفراد بتصفية أًولهم لا يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية، مما يضيف مزيدا من الوضوح بشأن قضية تثير حيرة الكثير من الناس في الأسواق المالية".

المصدر: "بلمومبيرغ"